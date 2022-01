GROSSES réductions sur les écouteurs Ugreen Hitune T3, l'écran Lenovo Legion Y25 et le casque Sennheiser GSP 500

On commence avec les écouteurs Ugreen HiTune T3 qui profitent d'une belle réduction sur le site d'AliExpress.

De type intra-auriculaire, on note la présence d'une tige. Ils profitent aussi de la technologie de suppression active de bruit (ANC) qui permet de réduire jusqu'à 90 % des sons environnants, mais aussi d'un son plus clair pour vos correspondants lors de vos appels téléphoniques.

Les écouteurs bénéficient aussi du Bluetooth 5.2 qui offre une connexion stable. De plus, ils sont dotés de la fonction transparence en appuyant quelques secondes sur les écouteurs, permettant une amplification des bruits ambiants pour profiter des autres.

Sur ALiExpress, les écouteurs Ugreen HiTune T3 sont au prix de 30 € avec le code SDFRJ085.



Passons à l'écran PC Lenovo Legion Y25-25 qui bénéficie pendant les soldes d'une belle réduction.

L’écran est doté d’une dalle LED de 24,5" avec une définition de 1920 x 1080 px en 16:9 et un taux de rafraichissement de 240 Hz avec un temps de réponse de 3 ms et 1 ms en mode extrême. Il profite aussi de la technologie FreeSync Premium et il est compatible G-Sync. Parfait pour vos sessions gaming.

Au niveau de la connectique, l'écran profite de quatre ports USB, d'un DisplayPort, d'une sortie audio et d'une entrée HDMI. Cet écran possède la certification TÜV Rheinland et bénéficie des dernières technologies en matière de réduction de lumière bleue et de scintillements.

Sur le site de la Fnac, l'écran PC Lenovo Legion Y25-25 est au prix de 200 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le casque Gamer Sennheiser GSP 500 qui profite de 56 % de réduction sur le site d'Amazon.

Il est doté de coussinets d'oreille ergonomiques et d'un système d'articulation sophistiqué pour un confort suprême. Le micro possède une fonction antibruit pour limiter les perturbations extérieures, de plus, son bras est flexible pour mieux le placer.

Son arceau est réglable et il est fourni avec une structure en mousse pour optimiser le confort. Le casque est compatible multisupport et possède une prise jack. Son poids est de 358 Grammes.

Sur Amazon, le casque Gamer Sennheiser GSP 500 est au prix de 100 € au lieu de 229 € avec la livraison gratuite.

Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme la marque BLUETTI avec ses mini-stations électriques portables qui sont à prix cassé à prix CASSÉ ou encore les offres d'hiver chez HONOR qui proposent de belles réductions (Honor 50, PC MagicBook...)