Bon plan : le ukulélé Xiaomi connecté avec manche LED pour apprendre à jouer durant ce confinement

Pour rappel, le ukulélé est un instrument de musique très pratique avec son petit gabarit permettant de l'emporter partout mais qui peut constituer également une porte d'entrée vers la découverte d'autres instruments à cordes.

Problème, comme tout instrument de musique notamment à cordes, les premiers temps de l'apprentissage peuvent être laborieux et constituer une période critique. Xiaomi propose à cet effet un ukulélé connecté dont le manche est doté de LED qui vont vous permettre d'apprendre plus vite à maîtriser les accords et à repérer où placer vos doigts.

L'instrument dispose également d'une liaison Bluetooth permettant d'utiliser une application dédiée sur smartphone pour progresser plus vite dans l'apprentissage. Cette dernière propose en effet des vidéos explicatives (comment accorder son ukulele, comment positionner ses doigts pour les accords...) et des exercices à réaliser en s'aidant des LED.

L'application permettra également d'enregistrer ses propres compositions. Le système de LED pourra fonctionner pendant une dizaine d'heures avant de devoir être rechargé via une connectique micro-USB sur l'instrument.

Le Ukulele Xiaomi avec LED et Bluetooth est proposé chez Gearbest au tarif spécial de 78 €.

Pour rappel, quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.





Et n'oubliez pas de consulter nos bons plans avec le vélo électrique Samebike 20" à prix réduit mais aussi notre sélection, ou encore la montre connectée Oukitel 4G Z32 à prix cassé mais aussi les Huawei Watch GT, Amazfit, Xiaomi,...