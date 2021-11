Ulefone Power Armor 14 : lancement du smartphone incassable à prix CASSÉ accompagné d'autres bons plans

Après le Ulefone Power Armor 13, la marque a créé son nouveau smartphone avec plus de puissance et plus de protection!

Aujourd'hui, en précommande, le smartphone incassable Ulefone Power Armor 14 profite d'une très belle réduction.

Le téléphone est équipé d'un écran de 6,52 pouces. Il est propulsé par le SoC MediTek Helio G35 cadencé à 2,3 GHz accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go d'espace disque, extensible jusqu'à 1 To. Il est certifié IP68/69K qui indique que le smartphone est protégé de l'immersion, de la poussière et même du sable.

Les coins du Ulefone Power Armor 14 sont équipés d'une protection de qualité militaire le protégeant des chutes. De plus, l'écran est protégé par une vitre Corning Gorilla qui le rend aussi résistant aux chocs et aux griffures.

Il est doté d'une triple caméra dont la principale est un objectif de 20 MP et en frontal de 16 MP. Le smartphone dispose d'une énorme batterie de 10 000 mAh accompagné d'un chargeur rapide de 18 W.

Pour son lancement, vous pouvez trouver le smartphone incassable Ulefone Power Armor 14 au prix de 137 € au lieu de 175 € avec le code hekka11 et la livraison gratuite.

