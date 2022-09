Uncharted Legacy of Thieves Collection s'installe sur PC

Sony continue de miser sur un plus grand nombre de plateformes et sort, comme convenu, Uncharted Legacy of Thieves Collection sur PC.

Cela fait quelques années que Sony a changé sa stratégie et fait le choix de décliner certaines de ses franchises phares sur d'autres plateformes.

La marque a fait ses armes sur mobile et s'installe également de plus en plus souvent sur PC, son plus grand succès sur la plateforme ayant été God of War.

Sony expliquait ainsi souhaiter progressivement porter ses franchises sur PC afin qu'un maximum de joueurs puisse en profiter. Prochainement, c'est Uncharted qui s'installera ainsi sur ordinateur.



Nathan Drake débarque sur PC le 19 octobre

À compter du 19 octobre prochain, il sera possible de mettre la main sur Uncharted : Legacy of Thieves Collection. Il s'agit d'une compilation qui regroupe les versions remastérisées d'Uncharted 4 : A Thief's End et Uncharted : The Lost Legacy.

Le titre sera disponible sur l'Epic Games Store, il s'est d'ailleurs déjà disponible à la précommande et intégrera quelques fonctionnalités inédites sur la plateforme.

Les jeux seront ainsi optimisés pour le jeu au clavier et à la souris, même s'il sera toujours possible d'en profiter pleinement avec une manette de jeu. En outre, les graphismes ont été améliorés avec des textures Ultra HD, plus de reflets, une meilleure gestion de la lumière et de l'occlusion ambiante, l'intégration du filtrage anisotrope. La technologie FSR 2 d'AMD devrait permettre de doper le framerate, et le titre prendra en compte les écrans ultra larges.

Notons que si vous disposez d'une manette PS5 SualSense, les fonctionnalités spécifiques seront bien prises en charge au sein du jeu. Par ailleurs, les périphériques Chroma Link et Razer Chroma seront également pris en charge pour profiter d'effets RGB.

Les configurations ont également été dévoilées et se veulent plutôt accessibles :





Configuration minimum (720p à 30 FPS)

OS : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel i5-4330 ou AMD Ryzen 3 1200

Mémoire vive (RAM) : 8 Go de mémoire

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 290X

Espace disque : 126 Go d'espace disque disponible HDD (SSD recommandé)

Configuration recommandée (1080p à 30 FPS)

OS : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel i7-4770 ou AMD Ryzen 5 1500X

Mémoire vive (RAM) : 16 Go de mémoire

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 570

Espace disque : 126 Go d'espace disque disponible SSD

Configuration performance (1440p à 60 FPS)

OS : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel i7-7700k ou AMD Ryzen 7 3700X

Mémoire vive (RAM) : 16 Go de mémoire

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2070 ou AMD Radeon RX 5700 XT

Espace disque : 126 Go d'espace disque disponible SSD

Configuration ultra (4K à 60 FPS)