L'University College London établit un nouveau record du monde de débit internet

Selon l'annonce de l'UCL, cette vitesse serait le double de la capacité de tout système actuellement déployé dans le monde. Pour obtenir ce résultat de 178 térabits par seconde de débit, les chercheurs de l'UCL ont utilisé une plus grande gamme de longueurs d'onde que ce qui est généralement utilisé dans les câbles à fibre optique et différentes technologies d'amplification. Les câbles à fibre optique ont tendance à absorber les signaux après quelques kilomètres en raison du matériau à partir duquel ils sont fabriqués. Des répéteurs, qui sont comme un répéteur wifi, sont nécessaires pour retransmettre ces signaux afin qu'ils puissent voyager sur une plus longue distance. Ainsi, ce que les chercheurs ont réussi à faire, c'est non seulement d'étendre le signal, mais aussi de l'amplifier massivement.

Ce type de système serait également peu coûteux à intégrer à notre infrastructure Internet existante. Selon l'UCL, la mise à niveau des amplificateurs à certains intervalles ne représenterait qu'une fraction de ce qu'il en coûterait pour installer de nouveaux câbles à fibre optique. Une découverte qui tombe à pic pour aider à réduire nos lacunes de capacités comme la pandémie mondiale l’a démontré.

En effet, le trafic Internet a augmenté, car beaucoup travaillent maintenant depuis leur domicile. De plus, la demande de divertissements numériques tels que la diffusion de films en streaming et la lecture de jeux vidéo en ligne n’a cessé de croître. L’Internet tient bon pour l’instant, mais il est certain que sa capacité est terriblement insuffisante à l’heure actuelle.