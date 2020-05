Unreal Engine 5 : quelle configuration PC pour reproduire la démo PS5 ?

Epic Games a récemment publié une vidéo dans laquelle les développeurs présentent l'Unreal Engine 5, le nouveau moteur graphique et physique qui devrait animer certains jeux de nouvelle génération, et notamment sur les consoles PS5 et Xbox Series X.

La démonstration faisait ainsi autant l'éloge du moteur que de la PS5 puisque c'est sur cette plateforme que la vidéo a été tournée.

Mais qu'en sera-t-il sur PC ? Quelle configuration faudra-t-il pour obtenir un résultat identique ? Epic a précisé que la démonstration proposée pourrait tourner à 40 FPS en 1440p sur un PC équipé d'une carte graphique RTX 2080 et d'un SSD 970 Evo Nvme, sans optimisation.

La vidéo présentée plafonnait à 30 FPS en 1440p, et pour l'instant, Epic semble davantage se tourner vers la PS5 et son optimisation que sur PC...