Unreal Engine 5 : Spider-man et Superman s'invitent dans la démo de Matrix Awakens

L'Unreal Engine 5 continue de faire parler de lui et revient à travers de nouvelles vidéos de développeurs indépendants ayant créé des mods pour la démo Matrix Awakens.

Epic Games a frappé fort en lançant sa démonstration The Matrix Awakens présenté comme une vitrine pour son moteur Unreal Engine 5. La démo propose ainsi une scène scriptée autour de Matrix avec des effets saisissants, mais également une partie permettant de parcourir un bout de ville.

C'est dans cette partie que certains développeurs ont décidé d'intégrer des nouveautés. Lewis Fiford est un grand fan des jeux Spider-Man et il avait déjà tenté de reproduire le titre Spider Man d'Insomniac Games dans l'Unreal Engine 4.

Cette fois, c'est dans The Matrix Awakens que le super héros a été intégré avec un résultat particulièrement réussi.

Un autre super héros s'invite également dans la démo : Superman. On sait qu'un titre dédié à superman était en développement chez Rocksteady depuis plusieurs années, avant d'être annulé puisque les technologies disponibles ne permettaient pas de proposer un univers suffisamment grand et fluide pour correspondre aux pouvoirs du super héros.

On peut voir que sous Unreal Engine 5, ces limites ne son plus, et cela pourrait redonner l'envie à un studio de se lancer dans le projet.