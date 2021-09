Uptis : Michelin lance enfin son pneu sans air pour les véhicules de tourisme

Après une dizaine d'années de développement et plusieurs présentations sans réelle application commerciale grand public, Michelin annonce la commercialisation d'Uptis, son pneumatique sans air.

C'est une technologie qui équipe certains engins de chantiers depuis 2019 mais qui n'avait pas encore trouvé le chemin du grand public et ce, malgré des présentations régulières. Finalement, Michelin sera le premier fabricant de pneumatiques à proposer des pneus sans air avec sa gamme Uptis.

Michelin s'est associé à General Motors pour la conception et la commercialisation de cette toute nouvelle génération de pneus airless qui se veut increvable, mais aussi plus écologique et économique.

Uptis (Unique Punctureproof Tire System) élimine les risques de crevaison, l'entretien de la pression des pneus, les problèmes d'hernies ou d'éclatement, la gestion de la pression et les effets du sous ou sur gonflement, il se veut ainsi particulièrement adapté aux sociétés de transport qui gèrent des flottes de véhicules qui ne seront ainsi plus jamais immobilisés pour un problème de pneumatique standard.

Le nouveau pneu répond également à une problématique mondiale : la production de caoutchouc a connu un ralentissement majeur suite à une maladie ayant détruit une grande partie des plantations d'hévéa. Uptis requiert bien moins de caoutchouc qu'un pneu standard et peut également être fabriqué à partir d'une grande quantité de matériaux recyclés.

Le pneu Uptis peut également résister à des impacts plus importants que des pneus classiques, sans aucune incidence sur le roulement. Le montage sur une roue en aluminium dotée d'une structure porteuse souple en composite caoutchouc synthétique et verre-résine haute résistance le rend particulièrement solide en toutes circonstances.

La bande de roulement pour sa part peut être déclinée en tout type de saison, elle peut même troquer les sillons habituels pour des trous afin d'évacuer encore plus d'eau et limiter ainsi l'aquaplanning. Michelin évoque un pneu capable de durer jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un pneu classique.

Intégré dans le cadre du programme Vision du groupe Français, Uptis affiche également nombre d'arguments écologiques. Dans un premier temps, son design évidé permet de réduire les déchets, mais toute sa fabrication vise également à réduire au maximum l'utilisation de caoutchouc et de l'ensemble des éléments d'origine fossile, la marque se donne ainsi jusqu'à 2050 pour produire un pneu à 100% composé de matériaux durables.

Uptis sera proposé en option sur certains modèles de General Motors à partir de 2024. Le marché du poids lourd devrait quant à lui être concerné quelques années plus tard.