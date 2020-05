US Space Force : le drone spatial X-37B prêt pour une nouvelle mission

En octobre dernier, un véhicule test orbital (OTV ; Orbital Test Vehicle) X-37B avait achevé une mission ponctuée par un atterrissage au Centre spatial Kennedy de la Nasa après un nouveau record de 780 jours en orbite.

Depuis 2010, le programme X-37B a accumulé un total de 2 865 jours en orbite, soit sept ans et dix mois. Le 16 mai prochain, un drone spatial X-37B pour la désormais United States Space Force doit être lancé pour une sixième mission.

Le décollage se fera avec une fusée Atlas V de l'United Launch Alliance depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. Le X37-B déploiera un petit satellite FalconSat-8 développé par l'US Air Force Academy avec le soutien de l'Air Force Research Laboratory pour mener plusieurs expériences en orbite.

X-37B Orbital Test Vehicle (US Space Force ; Boeing)

Parmi les expériences de la mission, il est fait mention de l'étude des radiations et effets de l'espace sur des matériaux et des semences, la transformation des radiations solaires en énergie radio-électrique qui pourrait être transmise au sol.

" Ce sera la première mission X-37B à utiliser un module de service pour accueillir des expériences. L'intégration d'un module de service à cette mission nous permet de continuer à étendre les capacités de l'engin spatial et d'accueillir plus d'expériences que lors des missions précédentes ", peut-on lire dans un communiqué.

En dépit d'une transparence de façade, les missions de la navette expérimentale X-37B - conçue par Boeing - continuent d'entretenir le mystère avec des séjours en orbite de plus en plus longs à chaque sortie. Et puis, c'est… l'US Space Force.