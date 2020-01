Aux USA, Fortnite devient un sport comme un autre dans les lycées

Les jeux vidéo sont de plus en plus considérés comme une pratique sportive et un collège américain vient de l'ajouter à la liste des sports pratiqués par les élèves en cours d'éducation physique.

Aux États-Unis, Sport et milieu scolaire sont intimement liés et donnent lieu à des compétitions aux enjeux exceptionnels.

PlayVS s'est ainsi récemment rapproché d'Epic Games, éditeur du jeu Fortnite pour lancer une compétition d'e-Sport entre étudiants. Plutôt que de choisir entre le baseball et le football pour défendre leur école, les lycéens pourront donc désormais choisir Fortnite.

Les associations de lycées NFHS et CIFSS proposent ainsi désormais d'intégrer un programme d'eSport en accord avec les établissements et PlayVS jouera donc les intermédiaires pour les compétitions officielles.

Les lycéens auront ainsi l'opportunité de faire gonfleur leur moyenne simplement en jouant à Fortnite, mais aussi League of Legends, Rocket League ou SMITE. En se connectant à la plateforme PlayVS, les lycéens auront accès à du coaching, des entrainements et aux phases de sélection pour les championnats. L'année scolaire sera divisée en 2 périodes principales : automne et printemps avec des pré-saisons de deux semaines et des saisons de 8 semaines.

Actuellement plus de 13 000 lycées américains permettent aux étudiants de rejoindre le programme. Pour ce qui est de Fortnite, les inscriptions sont à réaliser avant le 17 février prochain, la pré-saison débutera le 19 février et la saison à proprement parler, le 26 février.

Outre le fait de remporter des points pour faire évoluer sa moyenne, l'e-Sport permettra aussi de se mettre en avant pour l'Université. Certaines Universités ont déjà annoncé soutenir le projet et envisager des bourses pour les joueurs ayant le plus haut niveau.