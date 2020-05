Les USA pourraient interdire la vente de drones DJI

Les États-Unis continuent leur bras de fer avec la Chine et après Huawei c'est au tour de Dji de faire l'objet de sanctions.

Les USA pourraient prochainement interdit l'importation de certains drones de la société DJI sur le sol américain. La justice américaine pourrait prononcer l'embargo suite à des plaintes de violation de brevet.

Seraient alors concernés les Mavic Pro, Mavic Pro Platinum, Mavic 2 Pro et Zoom, Mavic Air et Mavic Spark. DJI aurait enfreint l'article 337 du Tariff Act et produit des contrefaçons en exploitant illégalement des brevets de la société américaine Autel selon le juge de la Commission du commerce international américain. Le verdict s'est accompagné de la recommandation d'interdire l'importation des produits concernés par cette violation de brevet.

Si les USA prononcent l'embargo, Dji devra retirer ses drones du sol américain dès le mois de juillet prochain. Dji était déjà pointé du doigt par les USA, suspecté d'utiliser ses drones pour collecter des données et les renvoyer vers Pékin...

La guerre économique que se livrent les USA et la Chine ne trouve pour l'instant que peu de répartie en Orient, mais cette nouvelle menace pourrait amener l'Empire du Milieu à opérer à son tour un ensemble de sanctions visant les grandes marques américaines.