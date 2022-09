USA : le prix des cartes graphiques s'écroule

Depuis quelques semaines et l'effondrement du marché des cryptomonnaies, on voit le prix des cartes graphiques haut de gamme revenir à leur prix de vente conseillé, et parfois même en dessous.

Il faut dire que ces cartes, longtemps inaccessibles du fait des scalpers et d'une production limitée, sont désormais légion sur les étals, et que les cryptomineurs n'investissent plus autant du fait de deux phénomènes : la chute du cours du Bitcoin qui a emporté avec lui nombre d'autres devises, et l'arrivée prochaine des nouveaux GPU annoncés comme bien plus puissants.

Aux USA, la situation est bien plus visible que chez nous avec des prix en chute libre... On peut ainsi mettre la main sur des RTX 3080 Ti Ventus overcloquées aux alentours des 739$. Même Amazon US, qui n'est pas connu pour avoir les meilleurs prix sur l'informatique affiche la RTX 3090 XC3 d'EVGA à 959$ et la RTX 3090 Ti de la même marque se retrouve à 1099$...

USA oblige, ces prix sont parfois affichés hors taxe, il faut donc y ajouter de 0 à 9% de la valeur annoncée. Néanmoins, la chute de prix est conséquente et la situation pourrait s'inviter en France prochainement...

Dans tous les cas, la sortie des nouvelles cartes graphiques de Nvidia devrait faire baisser un peu plus le prix des cartes de génération actuelle afin d'écouler les stocks.