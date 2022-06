Cartes graphiques : le cryptocrash fait passer les tarifs sous les MSRP

Après la folle envolée des cryptomonnaies fin 2020 et début 2021, les prix des cartes graphiques ont atteint des records entre demande des cryptomineurs, pénurie de composants et production limitée du fait de l'utilisation de noeuds de gravure plus fins.

La situation a fini par s'améliorer et le printemps 2022 a vu les prix des cartes graphiques revenir au niveau des tarifs de référence. Mais ils ne s'arrêtent pas là et son en train de passer en-dessous des MSRP, signe d'un affaiblissement de la demande.

Le site Tom's Hardware relie une partie de ce retournement à l'écroulement du marché des cryptomonnaies qui a connu un cryptocrash en deux temps qui a asséché les principales monnaies virtuelles, Bitcoin et Ether en tête.

Fin de l'euphorie dans les cryptos, attente des nouvelles générations

Avec un marché passé de 3000 milliards de dollars de valorisation à moins de 1000 milliards en l'espace de quelques mois, les cryptomineurs souffrent tandis que les plates-formes d'échange sont malmenées et subissent l'effet d'un hiver crypto.

Le cryptominage à petite et moyenne échelle n'est plus rentable alors que l'inflation fait monter les prix de l'énergie et que les critiques se multiplient contre ces gouffres énergétiques. La pression exercée par ce secteur sur les cartes graphiques gaming est en train de s'évanouir, ce qui a déjà commencé à se ressentir au premier trimestre avec des ventes en recul.

Pour s'y retrouver, les cryptomineurs bradent leurs cartes graphiques qui se retrouvent sur le marché, créant une surabondance d'offre à prix cassé. Même sur le marché de la revente comme eBay, les prix ont chuté de 10% en deux semaines et la tendance pourrait se poursuivre encore un temps.

En effet, les nouvelles générations de GPU (RTX 40 chez Nvidia, Radeon RX 7000 chez AMD et ARC A chez Intel) vont arriver ces prochains mois et la demande, en attente de nouveauté, risque de s'en trouver affectée dans l'intervalle. L'intensité des chutes de prix dépendra alors des stocks restant chez les fabricants alors qu'ils ont fait des efforts pour augmenter leur production ces derniers trimestres.

Les cartes graphiques les plus demandées résistent encore un peu à la chute générale des prix mais cela ne saurait durer, affirme encore Tom's Hardware.