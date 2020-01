L'USB-C en standard : Apple défend son port lightning et évoque un désastre pour l'écologie et l'innovation

Il y a quelques années, le parlement européen imposait déjà une première standardisation des connecteurs permettant de recharger les smartphones en imposant la fourniture de chargeurs USB permettant d'être utilisés d'un dispositif à l'autre.

Mais l'Europe souhaite aller plus loin et évoque désormais souhaiter imposer l'exploitation d'un port standard directement sur les smartphones, qui pourrait devenir l'USB Type-C.

Apple n'est pas franchement ravi à l'idée de devoir enterrer son port Lightning, et pourtant la marque est désormais presque la seule à ne pas proposer de port USB-C sur ses smartphones.

La marque américaine explique ainsi que renoncer au port Lightning serait mauvais pour l'innovation sur le marché du smartphone... rien que cela...

Il est évident que cette volte-face répond en premier lieu à la volonté pour Apple de défendre son écosystème, mais surtout de défendre les royalties qui vont de pair avec la fabrication des nombreux accessoires exploitant la connectique lightning. Actuellement, Apple propose des licences aux fabricants d'accessoires et récolte ainsi une fortune chaque année, simplement du fait de la spécificité de ses ports lightning imposant une connectique spécifique.

Apple va jusqu'à affirmer que "de telles propositions sont mauvaises pour l'environnement et perturbent inutilement les consommateurs. Plus d'un milliard d'appareils Apple ont été équipés d'un connecteur Lightning". "Nous voulons nous assurer que toute éventuelle nouvelle législation n'impliquera pas l'envoi de câbles ou d'adaptateurs externes inutiles avec chaque appareil ni ne rendra obsolètes les appareils et accessoires utilisés par plusieurs millions d'Européens et des centaines de millions de clients d'Apple à travers le monde. Il en résulterait un volume sans précédent de déchets électroniques et des désagréments pour les utilisateurs."

La marque évoque également le fait que son objectif est de toute façon de supprimer les connectiques filaires de ses appareils pour miser sur des échanges et de la recharge sans fil. Sauf que dans la réalité, Apple est un des constructeurs les plus en retard sur ces technologies de recharge sans fil puisque cela ne fait que quelques générations à peine que la marque exploite cette option dans ses iPhone.