L'USB4 version 2.0 pour jusqu'à 120 Gbit/s

L'USB version 2.0 réserve une surprise. En plus d'un débit pouvant atteindre 80 Gbit/s, il y a également une possibilité de jusqu'à 120 Gbit/s.

Le mois dernier, l'USB Promoter Group* avait annoncé la prochaine finalisation de la spécification USB4 version 2.0 (et pas USB5), tout en dévoilant les principales caractéristiques de cette mise à jour de l'USB4 qualifiée de majeure. L'USB Implementers Forum (USB-IF) annonce aujourd'hui la publication de cette spécification.

Dans sa communication, l'organisation à but non lucratif réitère un fonctionnement à jusqu'à 80 Gbit/s grâce à l'ajout d'une nouvelle architecture de couche physique, en précisant qu'elle est basée sur le codage du signal PAM3 (modulation d'impulsions en amplitude à trois niveaux).

Ce débit théorique est possible en utilisant des câbles passifs USB4 Type-C 40 Gbit/s existants, en plus de nouveaux câbles actifs USB Type-C 80 Gbit/s. Il représente un doublement de la bande passante maximale agrégée.

Jusqu'à 120 Gbit/s en asymétrique

Toutefois, l'USB-IF ajoute désormais que l'USB4 version 2.0 permettra d'atteindre jusqu'à 120 Gbit/s. Ce taux de transfert de données sera optionnel et dans le cadre d'une configuration asymétrique. Ce sera ainsi jusqu'à 120 Gbit/s dans un sens (via trois lignes à 40 Gbit/s) et donc 40 Gbit/s dans l'autre sens. À souligner qu'il pourra s'agir d'envoi ou de réception de données à 120 Gbit/s.

À Ars Technica, Brad Saunders, président du conseil d'administration et patron de l'USB-IF, explique néanmoins que l'application la plus probable sera pour des données envoyées d'un ordinateur à un moniteur haute performance à 120 Gbit/s, avec une ligne de 40 Gbit/s laissée disponible pour l'envoi de données au système.

Rappelons qu'un connecteur USB Type-C pour les extrémités d'un câble peut remplir plusieurs fonctions de transfert des données, pour la vidéo et l'alimentation électrique.

Avec rétrocompatibilité bien évidemment

Avec la publication de la spécification USB4 version 2.0, l'USB-IF souligne aussi des mises à jour des protocoles de données et d'affichage dans le but de mieux tirer parti de l'augmentation de bande passante disponible.

Elle comprend des mises à jour de l'architecture de données USB pour une amélioration des vitesses avec l'utilisation de l'USB 3.2 (tunneling des données à plus de 20 Gbps avec le mode DisplayPort par exemple). Il y a un alignement sur les spécifications DisplayPort Revision 2.1 et PCIe Revision 4.

L'USB4 version 2.0 est rétrocompatible avec l'USB4 version 1.0, et donc également avec l'USB 3.2, l'USB 2.0.

* Apple, Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, Renesas Electronics, STMicroelectronics et Texas Instruments.