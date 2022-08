Usinage CNC ou impression 3D ?

L'usinage CNC est désormais de plus en plus souvent mis en confrontation avec l'impression 3D. Un procédé soustractif face un procédé additif avec assistance par ordinateur.

Par définition, l'usinage CNC (Computer Numerical Control) est une méthode de fabrication soustractive qui s'appuie sur des outils de perçage, fraisage, tournage ou encore de l'électroérosion avec des décharges électriques pour façonner et sculpter des objets en retirant de la matière plastique, métal, ou composite d'une pièce brute.

Cet usinage soustractif se fait sous la conduite d'une commande numérique par ordinateur, avec au préalable la conception assistée par ordinateur avant de passer à l'exécution de l'usinage par la machine via une configuration idoine pour la manipulation des outils. L'usinage CNC couvre tout un ensemble de secteurs et d'industries (aéronautique, électronique, énergie, médical, militaire, transport…) et bénéficie d'un maillage de prestataires de services d'usinage CNC, y compris en ligne.

L'usinage CNC est parfois mis en confrontation avec l'impression 3D qui de son côté repose sur un procédé non pas soustractif mais additif. Il s'agit en effet de déposer de manière successive des couches de matériau. L'impression 3D connaît une forme de démocratisation populaire dans la mouvance du DIY - Do It Yourself - pour la conception par soi-même d'objets et avec des machines grand public.

Les imprimantes 3D avec dépôt de filament fondu sont parmi les plus connues. Il n'y a en outre pas que le plastique avec l'impression 3D, même si c'est le matériau le plus couramment utilisé par rapport aux résines et poudres de métal. Il demeure toujours de la modélisation assistée par ordinateur pour concevoir des pièces. Bien évidemment, l'impression 3D concerne tout autant le monde professionnel.

Match nul entre usinage CNC et impression 3D ?

L'entreprise Stratasys a publié un livre blanc qui compare l'usinage CNC et l'impression 3D. En milieu professionnel, elle souligne que ces deux méthodes peuvent répondre aux besoins de la conception de modèles jusqu'aux prototypes fonctionnels dans des délais rapides.

Pour autant, l'impression 3D - à l'utilisation plus aisée - est tout de même distinguée quand il s'agit de productions rapides, sans compter que l'usinage CNC peut nécessiter plusieurs opérateurs. Ce dernier conserve un avantage en termes de matériaux, de tolérance et de finition.

Avec l'impression 3D, qui semble avoir un bénéfice en matière de coûts, cela ne vaut cependant qu'avec des considérations comme le fait par exemple que des pièces plus petites sont économiques en grandes quantités.

Reste que pour Stratasys, il n'y a pas une seule meilleure solution. " L'impression 3D est une alternative à l'usinage CNC qui ouvre la porte à plus d'options et de nouvelles capacités. Entrez dans un atelier bien équipé et vous verrez des fraiseuses CNC côte à côte avec des imprimantes 3D. "