Guide d'achat : les meilleures imprimantes 3D du moment

En fonction de vos besoins, certaines machines peuvent être plus adaptées que d'autres et certaines complètement inappropriées au point de faire tourner l'expérience au calvaire.

L'impression 3D se démocratise un peu plus chaque jour et beaucoup de marques s'invitent sur le marché. Les références sont nombreuses et il devient rapidement facile de se perdre au sein de l'offre disponible.

La Creality CR10-Max que nous avons testée est actuellement l'imprimante 3D la plus imposante de la marque. Elle partage une base commune avec la CR10 S Pro : notamment la carte mère silencieuse grâce aux drivers TMC 2208, une tête d'impression nouvelle génération avec radiateur cylindrique et la partie électronique intégrée au boitier.

La CR10 S Pro se décline en deux versions : la V1 qui dispose d'une sonde sans fil capacitive, et la V2 qui embarque un capteur BL Touch original et un menu retravaillé. Dans les deux cas, la machine profite d'un système de nivellement automatique qui lui garantit une première couche parfaite et une excellente accroche.

Le plateau chauffant intègre directement des aimants néodyme et une plaque d'impression flexible en inox recouverte d'une feuille de PEI. La plaque repose ainsi sans avoir besoin d'aucune pince et l'on peut alors exploiter pleinement la surface d'impression disponible.

La Thinker S est une imprimante FDM cartésienne, on y trouve un ensemble de fonctionnalités dignes des configurations les plus récentes.

La tête Volcano a la particularité d'offrir une très grande zone de chauffe à la buse, ce qui permet d'imprimer très rapidement et d'envoyer beaucoup de matière sans perdre en chaleur. On peut ainsi aisément envisager l'installation d'une buse de diamètre important (0.8 mm de diamètre ou supérieur) pour réduire les temps d'impression.

La X1 propose une technologie FDM par dépôt de filament fondu. Elle opte pour le format all in one avec l'électronique intégrée au châssis et un écran couleur tactile. Sa surface d'impression est de 300x300x400 mm.

L' Artillery Sidewinder X1 est un petit ovni dans l'univers de l'impression 3D. Là où la plupart des marques se résument à copier une base identique, Artillery va plus loin avec sa Sidewinder et innove sur plusieurs points.

La structure de la machine est particulièrement robuste et la A10 se distingue par son optimisation au niveau firmware. Geeetech dispose d'une véritable expertise logicielle qui lui permet de tirer le meilleur parti de ses machines : l'A10 se montre ainsi particulièrement rapide lors des impressions sans pour autant rogner sur la qualité finale des pièces. A comparaison, elle est presque 60% plus rapide qu'une Ender 3 sur une pièce avec des résultats identiques. Remarque : la A10 Pro est en fait la version 2019 de la A10, mais bien souvent elle est vendue uniquement sous la dénomination A10 (sans le Pro).

Elle affiche un volume d'impression de 220x220x260 mm, dispose d'un plateau chauffant et d'un écran de contrôle. La tête d'impression propose un radiateur cylindrique et une configuration bowden. L'extrudeur est de type MK8 et la tête dispose de sa propre carte fille pour ajouter plus facilement un palpeur d'auto leveling proposé en option.

Elle propose ainsi une carte mère développée par la marque en 32 Bits qui dispose de pas moins de 3 ports pour extrudeur. Les drivers y sont interchangeables et de nombreux pins libres permettent d'associer divers accessoires à la machine, notamment des modules WiFi. Elle est par ailleurs équipée d'un détecteur de fin de filament positionné sur une rotule permettant d'accompagner le filament vers l'extrudeur et de limiter ainsi les efforts.

Particulièrement compacte, elle est également très précise et très facile à régler et à entretenir. En outre, son prix situé aux alentours des 150 euros en fait un investissement très rapidement rentabilisé.

La Ender 3 est une imprimante 3D FDM à châssis en aluminium, elle est robuste et précise. Elle propose un plateau chauffant, une tête d'impression et extrudeur MK8 et un fonctionnement type bowden.

Les point clés à considérer

Évaluez vos besoins

Pourquoi souhaitez-vous vous lancer dans l'impression 3D ? Si vous êtes simplement curieux, un petit tour dans un fablab ou certaines médiathèques permettent de s'offrir une première approche de cet univers.

Sans réel projet autre que votre simple curiosité, nous vous recommandons d'investir une somme relativement modeste. On trouve désormais des imprimantes 3D de très bonne qualité à des prix situés entre 150 et 200 euros. En contrepartie d'un prix abordable, il faudra toutefois mettre la main à la pâte et assembler la machine à réception, et composer avec un volume d'impression aux dimensions parfois réduites.





Le volume d'impression

Acheter une imprimante 3D dont le volume d'impression ne correspond pas à vos besoins peut se révéler très compliqué à gérer. Certes, on peut toujours imprimer de grandes pièces sur de petites machines en les coupant et en les assemblant façon Puzzle, mais cela demande plus de post-traitement pour obtenir des finitions parfaites.

Il faut également savoir que, dans l'idéal, chaque machine doit être adaptée à chaque projet : imprimer une petite pièce sur une très grosse machine n'est pas toujours idéal et l'on y arrivera plus vite et avec de meilleurs résultats sur une machine plus petite.

Enfin, sachez que les imprimantes dont les volumes d'impression se situent autour des 220x220x250 mm correspondent à une grande partie des projets réalisés par la communauté des makers.





Les nuisances et l'environnement

Selon la place dont vous disposez et l'emplacement dans lequel vous souhaitez poser votre imprimante, tout modèle ne sera pas forcément adapté.

Les modèles d'ancienne génération sont souvent équipés de drivers 4988 qui se montrent particulièrement bruyants. Les moteurs grincent et "chantent" pendant toute l'impression. Par ailleurs, il n'est pas toujours possible de changer ces drivers sans changer complètement de carte mère... Si vous souhaitez installer une imprimante à proximité d'un lieu de repos, il faudra miser sur une imprimante silencieuse.

Dans tous les cas, il faudra penser à installer sa machine dans une pièce qui peut être ventilée pour évacuer régulièrement les émanations de particules fines émises lors de l'impression, voire des composants parfois toxiques dégagés par certains filaments techniques.



Quels types de matériaux souhaitez-vous imprimer ?

Si vous souhaitez imprimer des objets de décoration d'intérieur, des figurines et autres articles non soumis à des contraintes mécaniques ou de températures, la plupart des imprimantes 3D peut suffire.

Pour les impressions plus techniques, il faudra s'assurer de pouvoir imprimer des filaments plus complexes que le PLA traditionnellement utilisé. PETG, ABS, Polycarbonate, Nylon, ASA... assurez-vous que la machine que vous achetez est capable d'imprimer convenablement ces matières.



La communauté et le support disponible

Cela vaut pour tout type d'appareil que l'on achète dans le commerce : il est plus évident de miser sur des modèles populaires qui disposent d'une communauté solide ou d'un SAV en France pour limiter les ennuis et trouver plus facilement des réponses à ses problèmes.

Avec ces quelques éléments en poche, vous pourrez plus facilement porter votre choix parmi la foule de références proposées sur le marché. En outre, notre guide vous propose une sélection des machines les plus attractives du moment, avec notre expertise à la clé !