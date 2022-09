UWANT B100-E : le nettoyeur puissant qui ne laissera aucune tache derrière lui.

UWANT est une marque d'appareils ménagers de nettoyage haut de gamme fondée en 2017 et dirigée par la Meitan Compagny. Les principaux produits sont des machines à nettoyer les tissus, à éliminer les taches, des balais vapeur ou encore des machines à nettoyer le sol. Aujourd'hui, nous vous présentons le UWANT B100-E

C'est un nettoyeur de taches qui permet d'effectuer 4 actions simultanément : pulvérisation haute pression, lavage, brossage et aspiration. L'ensemble permet de briser les saletés et de les faire disparaitre ! De plus, il nettoie en profondeur, la pression de l'eau est de 12 Kpa ce qui permet d'atteindre en profondeur les tissus pour extraire la saleté.

Le nettoyeur est doté de roulettes qui nous permettent de le déplacer librement sur 360°, mais aussi de deux énormes réservoirs de 1800 ml pour l'eau propre et de 1600 ml pour l'eau usée. Le UWANT B100-E intègre également un cordon d'alimentation de 5 mètres qui se range automatiquement en cliquant sur le bouton Wind UP.

Un autre avantage du nettoyeur de taches est qu'il est doté d'un bouton qui enclenche l'autonettoyage. Il rince automatiquement la brosse et l'intérieur du tuyau avec de l'eau propre. Cela permet d'éviter la propagation de bactéries et d'odeurs désagréables.

Pour résumer, le UWANT B100-E permet de nettoyer les taches sur le canapé comme l'urine ou les poils d'animaux, les taches tenaces sur le tapis, les poussières sur les rideaux ou encore les taches sur les matelas. Grâce à ce nettoyeur, vous vous éviterez de passer par une entreprise spécialisée qui coûtera cher dans le temps.

Sur le site officiel UWANT, le nettoyeur vapeur UWANT B100-E profite de 27 % de réduction et passe à 224 € au lieu de 306 € avec une livraison rapide. L'entreprise dispose d'entrepôts locaux qui facilitent les envois.



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme trois megas bons plans avec les écouteurs realme Buds Air Pro, le clavier Corsair K100 ou la webcam Logitech ou encore le très bon prix pour la TV TCL 50C635, mais aussi sur l'iPhone 14, le POCO M4 Pro, la Garmin Venu 2 Plus...