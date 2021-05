Vaccination Covid-19 pour tous les majeurs : Doctolib ouvre les rendez-vous

Sans attendre le 12 mai, Doctolib ouvre d'ores et déjà à tous les adultes les rendez-vous disponibles jusqu'au lendemain pour la vaccination contre la Covid-19. ViteMaDose se met également à la page avec Chronodose.

Depuis hier, toutes les personnes âgées de plus de 50 ans peuvent se faire vacciner contre la Covid-19 avec la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne. Le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé la semaine dernière que dès le 12 mai, les créneaux n'ayant pas trouvé preneur 24 heures avant le rendez-vous seront ouverts à toutes les personnes majeures, sans aucune condition.

C'est finalement avec un jour d'avance sur le calendrier initialement prévu que la plateforme Doctolib permet dès aujourd'hui à toutes les personnes adultes de prendre les rendez-vous disponibles pour une vaccination contre la Covid-19 jusqu'au lendemain.

Cet outil a pour but de permettre d'accélérer la campagne de vaccination. Il est disponible sur le site et l'application mobile de Doctolib selon qui ce dispositif représentera " quelques dizaines milliers de rendez-vous chaque jour. "

En pratique, la connexion peut se faire à toute heure en indiquant une ville et en optant pour la catégorie " Personnes de plus de 18 ans pour les rendez-vous disponibles d'ici demain soir. " Il est précisé qu'il s'agit d'un public non prioritaire. Il faut alors " sélectionner un créneau resté libre sur la journée en cours ou le lendemain ", indique Doctolib.

Avec Chronodose pour ViteMaDose

À noter que l'outil ViteMaDose de CovidTracker se met également au diapason (en déploiement pour les applications mobiles) avec une fonctionnalité Chronodose permettant donc aux 18 ans et plus de trouver un rendez-vous de vaccination pour le jour même ou le lendemain.

En prime, un système de notification permettra prochainement d'alerter les utilisateurs des disponibilités de créneaux de vaccination Chronodose. ViteMaDose s'appuie sur les plateformes de réservation de vaccins contre la Covid-19 comme Doctolib, Keldoc, Maiia, Ordoclic, MaPharma.net.