Vaccin Covid-19 : un téléservice de l'Assurance Maladie pour la dose de rappel

En plus du simulateur Mes Conseils Vaccins, l'Assurance Maladie propose un téléservice afin de calculer la date de dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 et de fin de validité du pass sanitaire.

L'Assurance Maladie a ouvert un service en ligne permettant de calculer la date de dose de rappel du vaccin contre le Covid-19. Pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, elle conditionne la validité du pass sanitaire.

Ce téléservice Mon rappel Vaccin Covid est similaire au simulateur Mes Conseils Vaccins du ministère de la Santé. Il demande de renseigner la date de naissance, un éventuel test positif au Covid-19, le nom du vaccin utilisé lors de la dernière injection et la date de dernière injection.

Il est par exemple ensuite indiqué si un utilisateur est concerné par une dose de rappel, à partir de quelle date et la date de fin de validité du pass sanitaire à défaut de rappel vaccinal.

Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes majeures dès 5 mois après la dernière injection ou la dernière infection au Covid-19. Le pass sanitaire sera désactivé pour les personnes n'ayant pas reçu une dose de rappel dans les 7 mois après la dernière injection ou infection.

Pour 65 ans et plus, la date butoir est à partir 15 décembre prochain, tandis que ce sera à partir du 15 janvier 2022 pour les 18 ans et plus. Du moins dans la majorité des cas. Le nouveau QR code sera valide 7 jours après l'injection de rappel. À partir de mi-décembre, l'application TousAntiCovid alertera quand le pass sanitaire arrive bientôt à expiration.

? C’est officiel : @covidliste relance son service de notification !



Inscrivez-vous sur https://t.co/ouE3TLn6La pour recevoir une proposition de rendez-vous pour votre rappel de #VaccinationCovid ? pic.twitter.com/gP6hX9eOHY — Covidliste (@covidliste) December 6, 2021

À noter que pour alerter de la disponibilité d'une dose de vaccin à proximité et face à l'afflux pour les demandes, la plateforme Covidliste vient de reprendre du service.