Covid-19 : comment prendre un rendez-vous pour se faire vacciner ?

Pour la Covid-19 et afin de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination, le ministère de la Santé aiguille vers une inscription sur le site Santé.fr avec possibilité de géolocalisation du centre le plus proche, contacter directement le centre le plus proche et dévoile désormais un numéro de téléphone national 0800 009 110 ouvert 7j/7 de 6h à 22h.

Pour le moment, il n'est pas fait mention de l'application TousAntiCovid comme cela avait été suggéré par le ministre de la Santé Olivier Véran. Plus de 700 centres de vaccination seront ouverts lundi.

La réservation d'un rendez-vous à partir de la liste des centres de vaccination s'opère via Doctolib, Keldoc ou Maïa.

Quelques difficutés pour Santé.fr

Le site Santé.fr a connu un couac hier avec une indisponibilité et une mise en maintenance. Même s'il n'était pas encore possible d'y prendre rendez-vous, le site avait enregistré jeudi matin près de 8 000 connexions par seconde selon un chiffre communiqué par Olivier Véran. Manifestement… un problème de dimensionnement.

Aujourd'hui, le site semble opérationnel mais se cantonne à présenter une liste de centres de vaccination classés par département, avec le cas échéant des coordonnées et un lien pour prendre rendez-vous via les entreprises partenaires (Doctolib, Keldoc, Maïa). Il n'y a pas la géolocalisation ou la cartographie des lieux de dépistage.



Par ailleurs, hormis les lieux de vaccination, les autres informations habituellement proposées sur Santé.fr ne sont pas accessibles. Preuve que tout n'est pas encore réglé sur le plan technique.

Rappelons que la vaccination n'est actuellement pas ouverte à tous. Elle concerne des publics prioritaires : personnes âgées en EHPAD ou en unité de soin de longue durée, soignants / pompiers / aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les foyers et maisons d'accueil spécialisés.

À partir du 18 janvier prochain, la campagne de vaccination s'ouvre à toutes les personnes de plus de 75 ans, ainsi qu'aux personnes vulnérables à très haut risque. Au 14 janvier 2021, plus de 318 000 personnes ont été vaccinées en France.