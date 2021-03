Valheim : 4 millions de ventes et l'arrivée du support Vulkan

Valheim, c'est un peu la révélation de ce début d'année 2021 et le titre parti de pas grand-chose s'offre désormais le luxe d'une prise en charge de l'API Vulkan.

Valheim continue sa progression , et cela se fait dans le bon sens : en seulement 3 semaines, le jeu s'est déjà écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires sur Steam et il s'est récemment offert un petit record avec 500 000 joueurs connectés simultanément.

Sorti du très petit studio Iron Gate qui ne regroupe que 5 personnes, le titre s'offre même déjà quelques correctifs, en attendant plus de contenu. Le dernier en date corrige quelques bugs, mais surtout, il apporte la possibilité aux joueurs de basculer vers Vulkan.

Pour forcer l'utilisation de l'API Vulkan dans le jeu, il suffit de faire un clic droit sur le titre dans la bibliothèque Steam et de sélectionner "-force-vulkan". L'API permettrait de limiter les crash du titre et offrirait des performances accrues face à DirectX.

Là encore, le geste n'est pas anodin : beaucoup de jeux AAA ne proposent pas ce type de choix aux joueurs.