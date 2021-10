Valve planche sur un nouveau casque de réalité virtuelle autonome

Malgré la sortie du Valve Index en 2019 et un marché de la réalité virtuelle engourdi, Valve plancherait actuellement sur un nouveau casque de réalité virtuelle autonome.

Après un premier casque de réalité virtuelle en 2019 (Index) et une console Steam Deck, Valve s'investit de plus en plus dans le hardware. La marque plancherait même actuellement sur un nouveau casque autonome qui viendrait concurrencer l'Oculus Quest 2.

Dans le code public de Steam VR a ainsi été repéré le nom de code Deckard qui renvoie vers deux projets distincts.



Selon Ars Technica, Valve travaillerait ainsi sur deux casques : une version autonome qui ne nécessitera aucun PC, et un second qui se présenterait comme une évolution du Valve Index. Valve se serait tournée vers une entreprise externe pour le développement du casque autonome et des interfaces ainsi que contrôleurs.

Le youtubeur Brad Lynch qui a comparé les découvertes avec plusieurs brevets déposés ou détenus par Valve évoque quelques caractéristiques du Valve Deckard comme la présence d'un processeur interne, des antennes permettant une connexion WiFi, un système de tracking interne. Les lentilles seraient placées proches du visage pour de meilleures performances et un meilleur équilibrage du poids.

Reste à savoir si les projets aboutiront : Valve est connue pour multiplier les projets, mais aussi pour les abandonner assez rapidement.