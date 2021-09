Steam Deck : les premiers exemplaires de la console de jeu envoyés aux développeurs

La console Steam Deck de Valve n'est pas encore disponible pour le grand public mais les premières livraisons vers les développeurs ont débuté, selon un message de la plate-forme sur son blog.

Elle avait ouvert les réservations pour des dev-kits au début du mois de septembre et dispose désormais de premiers lots à distribuer. Il s'agit de versions EVT (Engineering Verification Test) non finalisées mais complètement fonctionnelles.

Valve explique que ces modèles préliminaires permettront aux développeurs de tester leurs jeux sur la plate-forme et de fournir des retours sur l'utilisation de la console dont la commercialisation reste programmée pour la fin de l'année.

Ce processus intervient généralement plus tôt dans la phase de développement de ce type de produit mais la plate-forme matérielle proposée, avec un processeur AMD Zen 2 et un GPU RDNA 2, est déjà relativement connue et maîtrisée par les créateurs de jeux et applications.

On trouve déjà cette configuration sur les consoles de salon PS5 de Sony et Xbox Series X / S de Microsoft et il ne s'agit donc pas d'un nouveau hardware à découvrir.