Valve : l'interface de la Steam Deck va remplacer le mode Big Picture

La console Steam Deck marque l'entrée de Valve dans le domaine des consoles portables tout en offrant des possibilités de jeu en haute définition sur grand écran et en capitalisant sur les jeux de la plate-forme Steam, apportant immédiatement un largement catalogue.

La console exploitera une interface spécifique pensée pour un usage tactile et cette dernière devrait à terme remplacer le mode Big Picture proposé par Valve sur PC et sur le dispositif de streaming Steam Link ainsi que sur l'application Android / iOS du même nom, et plus généralement pour un usage sur téléviseur.

Big Picture

Ce mode propose une interface plus visuelle et adaptée à la manette Steam Controller (et aux autres manettes de jeu) mais manque un peu de pertinence pour des affichages tactiles.

L'interface de la Steam Deck a été retravaillée pour fonctionner avec les manettes de la console ou via l'affichage tactile et devrait ainsi offrir plus de flexibilité à l'usage. Le remplacement de Big Picture est bien prévu mais Valve ne donne pas encore de date pour la transition.

Il faudra sans doute de toute façon attendre la commercialisation effective de la Steam Deck à la fin de l'année.