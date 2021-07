Les vélos électriques Bezior M2, Bezior X500 Pro et Samebike Yinyu14 roulent sur les PETITS PRIX !!!

Aujourd’hui, trois vélos électriques mis en avant : le Bezior M2, le Bezior X500 Pro et le Samebike Yinyu14.

Commençons par le vélo électrique Bezior M2 qui est actuellement en promotion.

Pour un poids de 28,3 kg, ce vélo électrique est poussé par un moteur d’une puissance de 250 W, qui permet de prendre des pentes jusqu’à 35° avec une vitesse maximale de 25 kmh. Sa structure en aluminium peut supporter une masse de 120 kg. Il est possible d’activer deux modes de conduite : avec ou sans assistance électrique.

Le Bezior M2 est équipé d’un dérailleur 7 vitesses et d’une batterie de 12,5 Ah permettant une autonomie de 80 km maximum. Le guidon se voit équiper d’un écran LCD qui fournit une vue rapide des données de conduite telles que la vitesse et la distance parcourue.

Sur le site Cafago, le vélo électrique Bezior M2 est au prix réduit de 925 € au lieu de 1459 € avec une expédition gratuite depuis l’Allemagne.



Passons au deuxième vélo électrique, le Bezior X500 Pro qui bénéficie d’une vente flash avec une jolie réduction.

Ce vélo possède des pneus de 26" et est équipé d’un moteur d’une puissance de 500 W, lui permettant d’atteindre une vitesse maximale de 30 km/h. Il dispose de 7 vitesses et peut prendre des pentes de 30° sans souci. Via l’écran LCD, vous pourrez choisir entre trois modes de conduite : sans assistance, avec assistance électrique (jusqu’à 80 % de la puissance) ou 100 % électrique.

Sa batterie amovible de 10,4 Ah permet de parcourir 100 km en mode assistance électrique et 45 km en 100 % électriques. 4 heures seront nécessaires pour recharger le vélo.

Un écran LCD de 5 pouces certifié IP54, permet de consulter de nombreuses données. Le vélo est utilisable par tous les temps.

Le vélo électrique Bezior X500 Pro est actuellement au prix réduit de 858 € au lieu de 1100 € avec le code CCAGR sur le site e-commerce Cafago. Il est expédié gratuitement depuis l’Allemagne.



Finissons par le vélo électrique Samebike Yinyu14 qui est actuellement à moins de 500 €.

Avec un poids de 20 kg, ce vélo électrique pliable est plutôt léger. Il est propulsé par un moteur de 250 W. Grâce à ça, il permet de prendre des pentes jusqu’à 30° avec une vitesse maximale de 25 km/h. Sa structure en alliage d’aluminium peut supporter maximum 100 kg. Trois modes de conduite sont possibles : sans ou avec assistance électrique (50 km d’autonomie) et électrique pur (30 km).

Le Yinyu14 est équipé de pneus 14 pouces et d’une batterie de 7,5 Ah. De plus, un petit écran LCD permet de contrôler votre vitesse.

Sur le site de Cafago, le vélo électrique Samebike Yinyu14 est au prix réduit de 425 € au lieu de 699 € et l'expédition est gratuite depuis l’Allemagne.



