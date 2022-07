4 vélos électriques incontournables à prix réduit avec les BEZIOR XF200, X500 Pro, X1500 et GOGOBEST GF600

Nous avons sélectionné pour vous de nombreux vélos électriques dont notre top 4 avec les BEZIOR XF200, X500 Pro, X1500 et GOGOBEST GF600.

Commençons notre sélection avec le vélo électrique de type fat bike BEZIOR XF200.

Il est équipé de grosses roues de 20" x 4". Sa structure en alliage d’aluminium pliable en deux ne pèse que 27 kg et permet de supporter un poids maximal de 200 kg sur sa selle ergonomique. Nous notons la présence d'un dérailleur 7 vitesses de la marque Shimano et d'un écran LCD permettant d’afficher la vitesse, l’autonomie ainsi que les kilomètres parcourus.

Le BEZIOR XF200 est propulsé par un moteur de 1000 W permettant d'atteindre des vitesses maximales de 40 km/h et de grimper des pentes de 35°. Pour finir, sa batterie amovible de 15 Ah vous offre 130 km d’autonomie en assistance électrique et 50 km en 100 % électrique.

Le vélo électrique BEZIOR XF200 est au prix exceptionnel de 1320 € avec le code F7WQ68 avec la livraison gratuite depuis l'Europe. De plus, si vous achetez une batterie supplémentaire et un porte-bagages, vous ferez une économie de 100 € supplémentaire.



Passons au fat bike électrique GOGOBEST GF600 qui bénéficie également d'une belle réduction sur le site de GOGOBEST.

Ce dernier est pourvu d'un alliage en aluminium qui affiche un poids de 38 kg. Il est capable de supporter jusqu'à 200 kg. Son moteur d'une puissance de 1000 W propulse le vélo à des pointes à 40 km/h. Il peut s'engager sur des pentes de 35° maximum.

Sur ses roues de 26" x 4", nous notons la présence à l'arrière d'un frein à disque ZOOM et à l'avant d'un frein à disque. Pour finir, il est doté d'une batterie de 13 Ah qui permet une autonomie de 110 km en assistance électrique ou de 45 km en 100% électrique.

Sur GOGOBEST, le vélo électrique GOGOBEST GF600 est au prix réduit de 1292 € avec le code F7WQ68 et la livraison gratuite. Comme le précédent bon plan, si vous achetez une pompe électrique et un porte-bagages, profitez de 100 € de réduction supplémentaire.



Continuons avec le vélo électrique tout terrain BEZIOR X1500 qui est un VTT électrique doté d'une structure en aluminium pliante surmontée de deux grosses roues de 26 x 4". Le vélo est capable de supporter un poids de 200 kg. Il intègre un puissant moteur de 1500 W qui permet d'atteindre une vitesse maximale de 40 km/h et le vélo est capable de monter une pente de 38°.

Sur le guidon, nous trouvons un écran LCD qui indique le niveau de la batterie, la vitesse et le nombre de kilomètres effectués. Le BEZIOR X1500 est équipé de freins à disque hydrauliques et d'amortisseurs. Pour finir, il intègre une batterie Panasonic de 12,8 Ah qui permet de rouler pendant 100 km sans le recharger en mode assistance (45 km en mode 100% électrique).

Le vélo électrique tout terrain BEZIOR X1500 est proposé au prix réduit de 1358 € avec le code F7WQ68. À noter qu'un casque est offert à l'achat. La livraison est gratuite depuis l'Europe en quelques jours via UPS. Et vous aurez toujours droit à -100 € supplémentaire si vous achetez une batterie supplémentaire et un porte-bagages.



Finissons cette sélection avec le vélo électrique Bezior X500 Pro qui est doté de pneus de 26*1,95" et d'une structure en aluminium capable de supporter jusqu'à 200 kg. Son moteur d’une puissance de 500 W permet d’atteindre une vitesse maximale de 30 km/h et permet de prendre des pentes de jusqu'à 30°.

Il profite d'une batterie amovible de 10,4 Ah qui permet une autonomie de 100 km en mode assistance électrique et de 45 km en 100 % électrique, avec un temps de charge de 4 heures.

Le vélo électrique Bezior X500 Pro est au prix réduit de 936 € avec le code P6CZFNWDM1MS et avec la livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours. Bénéficiez en cadeau de LED USB rechargeables et de 50 € supplémentaires avec l'achat d'un porte-bagages.



