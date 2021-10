Le vélo électrique Gogobest GF600 et la trottinette électrique Bezior S500 Max à prix réduit !

On peut encore profiter de jolies balades avec ce soleil automnal avec une trottinette ou un vélo électrique. Aujourd'hui, on profite de deux belles réductions.

Commençons avec le vélo électrique de type fat bike Gobobest GF600 qui bénéficie d'une très belle baisse de prix. Composé en alliage d'aluminium et d'un poids de 38 kg, il est capable de supporter une charge de jusqu'à 200 kg. Son moteur affiche une puissance de 1000 W permettant des pointes à 40 km/h et de prendre des pentes jusqu'à 35°.

Ses roues mesurent 26" x 4" et on note à l'arrière la présence d'un frein à disque ZOOM. Le vélo électrique est doté d'un écran LCD qui affiche l'autonomie, la vitesse et le kilométrage effectué. Pour finir, il intègre une batterie de 13 Ah offrant une autonomie de 110 km en assistance électrique ou de 45 km en 100% électrique.

Le vélo électrique Gogobest GF600 est au prix réduit de 1230 € avec le code TEFPTB32YNEE et une livraison gratuite en 7 jours via UPS depuis l'Europe. Il est disponible en trois coloris.



Autre promotion, la trottinette BEZIOR S500 MAX qui est équipée de roues pneumatiques de 10". Elle est pliable et facilement transportable avec son poids de 21,5 kg. De plus, elle est propulsée par un moteur de 500 W qui lui permet une vitesse maximale de 35 km/h.

Il est possible de choisir parmi trois types de vitesses (15, 25, 35 km/h). On note la présence d'un écran LCD qui affiche la vitesse, mais aussi le niveau de batterie. La trottinette est dotée d'une lampe pour pouvoir rouler dans l'obscurité. Pour finir, sa batterie, rechargeable en 6 à 7 heures, permet d'effectuer de 45 à 50 km.

La trottinette Bezior S500 Max est au prix réduit de 420 € avec le code de réduction P6CZFNWDM1MS avec une livraison gratuite depuis l'Europe via UPS.



Et n'oubliez pas de consulter nos précédents bons plans avec d'une part des réductions de folie chez Adidas pour s'équiper à moindre prix ou encore notre sélection de liseuses électroniques à prix réduit dont la Kindle Paperwhite.