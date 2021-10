Bons plans : sélection de liseuses électroniques à prix réduits dont la Kindle Paperwhite

La liseuse électronique est devenue incontournable ces dernières années. Elle permet de lire confortablement, n'importe où et n'importe quand et dans de très agréables conditions. Si vous avez des envies d'achat, découvrez notre sélection de différents modèles, tous en promotion !

Les liseuses électroniques ont de plus en plus le vent en poupe et le choix est de plus en plus vaste, à tous les budgets.

Prenons par exemple la liseuse Kindle Paperwhite d'Amazon qui présente des bords noirs et arrondis avec une texture agréable au toucher. Sa taille est de 169 x 116 x 8,2 mm pour un poids de 191 g avec un écran de 6" pour une définition de 1400 x 1080 px. Elle dispose de 5 LED, ce qui permet un bon éclairage pour une très bonne lecture. Gros avantage, elle est certifiée IPX8 offrant la possibilité d'une immersion dans l'eau douce comme le bain. Côté espace de stockage, la mémoire est de 8 ou 32 Go, bon point pour les lecteurs de bandes dessinées.

La liseuse prend en charge les formats AZW3, AZW, TXT, PDF, Mobi, PRC, HTML, DOC, DOCX mais aussi les images JPEG, GIF, PNG et BMP converti. Elle est pourvue de la fonction Word Wise qui permet d'afficher des indices en dessous des mots difficiles pendant la lecture dans une autre langue.

La liseuse Kindle Paperwhite 8 Go est au prix de 110 € au lieu de 130 € ou 130 € au lieu de 160 € pour la version 32 Go.



