Bon plan : le vélo électrique pliable Mini Fox de chez Engwe en promotion, mais aussi Samebike, Alfawise, ..

Le bon plan du jour concerne le vélo électrique pliable de chez Engwe, le Mini Fox. D'un poids de 24 kg, il peut supporter une charge de 120 kg. Ce vélo dispose d'un panier amovible à l'arrière pour le côté pratique, tandis qu'un support est prévu sur le guidon pour accueillir le smartphone.

Le vélo électrique Mini Fox de Engwe adopte un format mini et par ailleurs pliable dans le but de faciliter toujours plus la vie de ses utilisateurs. Ce vélo électrique pliable est donc parfait pour les déplacements en milieu urbain, dans les transports en commun et pour le rangement.

Ses composants facilitent son aspect compact comme ses roues de 12 pouces. Le Mini Fox est équipé d'un système avec deux suspensions au milieu et à l'avant pour absorber les chocs. Des freins à disque sont présents à l'avant et à l'arrière, tandis que la batterie de 8 Ah se trouve dans le cadre sous la selle. L'autonomie est de 30 km avec une vitesse pouvant atteindre 25 km/h.

Vous pourrez retrouver le vélo électrique ENGWE au prix réduit de 408 € chez Gearbest avec la livraison gratuite depuis l'Europe.



Vous trouverez également d'autres vélos électriques qui bénéficient de promotions intéressantes chez Gearbest dont le Samebike LO26, mais aussi le tapis de marche électrique WalkingPad :

Pour rappel, quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

