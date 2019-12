Nous le voyons bien en ce moment, notamment à Paris, les moyens de déplacement personnels ont le vent en poupe, qu'il s'agisse des trottinettes ou des vélos électriques.

Commençons par le vélo électrique pliable Samebike 20LVXD30 qui permet de parcourir une distance de 40 kilomètre en mode électrique pur et d'atteindre une vitesse maximale de 35 km/h. Avec ses pneus caoutchouc 20 pouces et son moteur électrique de 350 Watts associé à une batterie de 10,4 Ah, vous pourrez compter sur lui.

Il est possible de l'emmener presque partout avec soit grâce à sa conception pliable en plus de son format relativement compact. Equipé d'un système Shimano 7 vitesses et de freins à disque à l'avant et à l'arrière, le vélo Samebike comprend un affichage sur son cadre à hauteur réglable qui affichera toutes les informations utiles (charge restante, kilométrage, vitesse...).

Il dispose aussi de phares, d'un avertisseur sonore et d'un support pour installer son smartphone, avec même une prise USB pour le recharger. Le vélo électrique est un vélo électrique pouvant circuler sur différents types de terrain (route, chemins...) et il dispose de suspensions à l'avant et sous la selle.

Le vélo électrique pliable Samebike 20LVXD30 profite actuellement sur la plate-forme Gearbest d'une réduction de prix grâce à une vente flash qui le positionne à seulement 582 € avec livraison gratuite en 2 à 5 jours depuis la Pologne.

Poursuivons avec le vélo électrique pliable Xiaomi Himo C20 que nous avons testé récemment qui est équipé d'un moteur de 250 watts et d'une batterie de 10 Ah dissimulée dans le cadre en aluminium se rechargeant en 6 heures et qui assure une confortable autonomie de jusqu'à 80 kilomètres en mode cyclomoteur.

Equipé de roues de 20 pouces et d'une pompe camouflée dans le tube de la selle, il pèse un peu plus de 21 kg, dispose d'un dérailleur arrière à six vitesses de Shimano et d'un système de frein à disque à l'arrière comme à l'avant.

L'écran situé au niveau du guidon, avec indice de protection IPX5, permet de jongler entre trois modes et renseigne sur la vitesse, le kilométrage, ainsi que l'autonomie de la batterie. Un système d'éclairage LED est en outre présent.

Le vélo électrique Xiaomi Himo C20 est proposé sur Gearbest au prix réduit de 609 € avec le code N3F41D2F9FA1D001 avec une expédition gratuite depuis la Pologne en 2 à 5 jours.

D'autres trottinettes et vélos électriques sont également en promotion et notamment le récent vélo Xiaomi HIMO C26 avec une autonomie de 60 km en électrique pur et jusqu'à 100 kilomètres en mode endurance :

