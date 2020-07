Bon plan : le vélo électrique Samebike LO26 en promotion mais aussi notre sélection

Le bon plan du jour concerne le vélo électrique Samebike LO26 qui possède une autonomie allant jusqu'à 40 km en mode électrique pur et 70 km en mode cyclomoteur grâce à sa batterie Li-ion de 10,5 mAh, le tout pour un temps de recharge d'environ 4 heures. Le vélo Samebike est équipé d'un moteur de 350 W et peut ainsi atteindre une vitesse maximale de 30 km/h. Son cadre est en alliage d'aluminium et peut supporter un poids jusqu'à 150 kg.

Il dispose de roues de 26 pouces avec pneus gonflables pour pouvoir pédaler sur différents terrains. Un autre atout majeur de ce vélo LO26 est son côté pliable qui rendent ses dimensions à 103 x 37 x 104 cm afin de faciliter son rangement, ou son transport.

Vous pourrez profiter du vélo électrique Samebike LO26 (2 coloris) au prix réduit de 773 € chez Gearbest avec une livraison gratuite depuis la Pologne, et une expédition au 4 août 2020.



Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

