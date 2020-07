Bon plan : l'Artillery Sidewinder X1 à 300 € pour la meilleure imprimante 3D du moment, mais aussi...

A la recherche d'une imprimante 3D de qualité ? Nous vous conseillons de consulter notre test de l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 qui est, selon nous, la meilleure imprimante 3D du moment ! Et c'est le moment de craquer compte tenu de la forte promotion du jour sur ce modèle.

Pour rappel, la Sidewinder X-1 dispose d'une synchronisation des deux axes Z pour empêcher les décalages de hauteur de la potence et d'une configuration directe drive avec extrudeur Titan et tête V6. Une LED permet d'éclairer la zone d'impression.

L'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 est équipée d'un châssis all in one, d'un écran tactile couleur, du direct drive, d'un montant aluminium surdimensionné pour plus de stabilité, de drivers TMC 2208, d'un volume d'impression de 300x300x400 mm, d'un fonctionnement 24 volts... En résumé, elle possède ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché.

Elle est également livrée avec un plateau en verre type Ultrabase et propose un détecteur de fin de filament, une reprise d'impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques (et non à lamelles).

Vous pourrez profiter de l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X-1 au prix réduit de 300 € chez Gearbest grâce au coupon de réduction supplémentaire de 8 € présent sur le site (à sélectionner). La livraison est gratuite depuis la France en quelques jours.



Vous pourrez également profiter de sa petite soeur la Artillery GENIUS en promotion depuis la France à 227 € avec le coupon de réduction supplémentaire de 3 € présent sur le site et une expédition gratuite en quelques jours :



D'autres modèles sont également en promotion :

Alfawise U20 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Anycubic 2020 (Allemagne) Code promo: coupon sur le site Quantité: 200

Anycubic Chiron Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, n'oubliez pas de choisir de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

