SUPER bon plan sur le vélo électrique Gogobest GF700 qui prend des pentes à 45°

Aujourd'hui, mettons en avant le vélo électrique de type fat bike montagne Gobobest GF700 qui profite d'une belle baisse de prix.

Le VTT est composé d'un alliage en aluminium et affiche un poids de 37,5 kg, il est capable de supporter le poids d'une personne de 200 kg. Pour utiliser confortablement le vélo, ce dernier est adapté aux personnes mesurant entre 1,70 et 2,10 m.Il est doté d'un double moteur dont chacun affiche une puissance de 500 W permettant des pointes à 50 km/h et de prendre des pentes jusqu'à 45° !

Ses roues mesurent 26" x 4" et le vélo profite à l'arrière de la présence d'un frein hydraulique. Le vélo électrique est doté d'un écran LCD qui affiche l'autonomie, la vitesse et le kilométrage effectué. De plus, les contrôles du vélo profitent d'une resistance à l'eau et à la poussière avec la certification IP54. Pour finir, le Fat bike intègre une batterie de 17,5 Ah offrant une autonomie de 70 km en assistance électrique ou de 50 km en 100% électrique.

Le vélo électrique Gogobest GF700 est au prix réduit de 1305 € avec le code 5HJMPCWNB7K3 et une livraison gratuite et rapide en 7 jours via UPS depuis l'Europe. Il est disponible en trois coloris, noir, rouge, jaune et vert.



