Bon plan : le nouveau vélo électrique Samebike LO-26 500W à prix réduit, et notre sélection

Aujourd'hui, profitez de nombreuses offres sur une large sélection de vélos et trottinettes électriques et notamment le dernier-né de chez Samebike avec le LO-26 en version 500W.

Le bon plan du jour concerne le vélo électrique pliable Samebike LO-26 qui possède une autonomie jusqu'à 40 km en mode électrique pur et 70 km en mode cyclomoteur grâce à sa batterie Li-ion de 10,4 mAh, le tout pour un temps de recharge d'environ 4 heures. Il dispose d'un moteur de 500 W et peut ainsi atteindre une vitesse maximale de 30 km/h. Le système de freinage est constitué de freins à disque, et le vélo dispose d'un éclairage avant de type LED. Son cadre est en alliage d'aluminium et peut supporter un poids jusqu'à 150 kg.

Il est équipé de roues de 26 pouces avec pneus gonflables pour différents terrains. Ses dimensions, quand il est plié, sont réduites avec 103 x 37 x 104 cm afin de faciliter son transport ou lors de son rangement. Attention, il pèse tout de même son poids avec 30 kg.

Le vélo électrique Sambike LO-26 est disponible à la précommande à 747 € avec la livraison gratuite depuis la Pologne. Il sera expédié à partir du 8 juin 2020.

A noter que vous pouvez trouver également le vélo électrique Samebike LO-26 dans sa version 350 W au.. même prix ! (donc à déconseiller tant que le modèle 500W restera à ce prix) :



Enfin, ce ne sont pas les seuls vélos électriques à être en promotion :

Quand elle est disponible, n'oubliez pas de choisir de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

