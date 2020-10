Les vélos électriques Samebike 20LVXD30, MY-SM26 et SH26 à prix réduit !

Le vélo électrique est devenu le moyen de déplacement le plus à la mode grâce à son côté écolo, mais aussi par son côté pratique et sa facilité d'utilisation.

Le bon plan du jour concerne le vélo électrique Samebike 20LVXD30 qui possède un moteur de ce vélo est de 350 W avec une vitesse maximale de 35 km/h et une possibilité de pente de 30 degrés. Le Samebike 20LVXD30 est alimenté par une batterie Li-ion de 10 mAh qui permet une autonomie d'environ 40 km ou 70 km selon le mode utilisé. Le temps de recharge est de 4 heures.

Pour une question de confort et de facilité de déplacements entre les routes de campagne et les transports en commun des grandes villes, ce vélo de Samebike a la capacité de se plier. Par ailleurs, il supporte un poids allant jusqu'à 150 kg. Enfin, ce modèle possède des roues de 20 pouces.

Le vélo électrique Samebike 20LVXD30 est actuellement affiché à 609 € chez Gogobest avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec le vélo électrique MY-SM26, toujours de la marque Samebike, qui est équipé d'un moteur de 350 W qui lui donne une vitesse maximale de 30 km/h. Le vélo électrique est alimenté par une batterie Li-ion de 8 Ah qui permet une autonomie de 35 km.

Le Samebike 20LVXD30 bénéficie de roues en caoutchouc de 26 pouces et supporte une charge maximale de 150 kg. Ce vélo est pliable, donc plus pratique pour tous les déplacements que vous aurez à faire en milieu urbain, mais aussi en zone rurale.

Vous pourrez retrouver le vélo électrique MY-SM26 à 655 € avec la livraison gratuite chez Gogobest.



Enfin, le vélo électrique Samebike SH26 propose un moteur de 250W qui permet une vitesse maximale de 25 km/h. Ce vélo électrique est alimenté par une batterie Li-ion de 8 Ah qui permet une autonomie pouvant aller jusqu'à 35 km en pur électrique et 60 km en assistance électrique.

Le vélo Samebike possède pas moins de 7 vitesses et pour votre sécurité un double système de freinage avant et arrière. Le SH26 peut supporter un poids jusqu'à 180 kg et est équipé de roues de 26 pouces.

Le vélo électrique SH26 est actuellement en promotion à 609 € chez Gogobest. De plus, la livraison est gratuite.



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les Amazon Prime Days avec les télévisions en promotion, mais aussi les smartphones, les SSD, et les PC portables.