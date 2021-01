Les vélos électriques Himo C20 et Dohiker Y1 en promotion, mais aussi notre sélection

Le bon plan du jour commence par le vélo électrique Himo C20 de Xiaomi qui possède un moteur électrique de 250 Watts et une batterie 10 Ah de 2,5 kg, cachée dans le cadre, assurant jusqu'à 80 kilomètres d'autonomie en mode électrique. Il possède un dérailleur six vitesses Shimano et peut atteindre une vitesse de 25 km/h. À noter qu'il est pliable permettant de le ranger plus facilement.

Ce vélo possède des roues gonflables de 20 pouces pour pouvoir affronter tous types de terrain, avec une pompe cachée dans le tube sous la selle.

Le vélo électrique Himo C20 est actuellement à 744 € chez Gearbest avec une livraison gratuite depuis la Pologne.



Vous pourrez également trouver le vélo électrique Dohiker Y1 qui est équipé d'un moteur d'une puissance nominale de 350W, ce qui lui permet une vitesse maximale de 25 km/h. Le Y1 comprend trois modes de conduite (électrique pur, mode normal et assistance électrique). Il dispose de roues de 14 pouces et supporte un poids maximal de 120 kg.

Pour plus de sécurité, ce vélo est équipé de phares avant et arrière LED, mais également de freins à disque avant et arrière. Il est alimenté par une batterie de 10 Ah, ce qui permet une autonomie de 45 km en électrique pur et de 60 km en assistance électrique. Le Dohiker Y1 est étanche IP54, vous pourrez donc vous déplacer sous la pluie sans problème.

Vous pourrez également trouver chez Gearbest le vélo électrique Dohiker Y1 en promotion à 384 € avec une livraison gratuite depuis la Pologne.



Mais ce n'est pas tout, Gearbest propose d'autres vélos électriques en promotion, mais aussi la trottinette électrique Niubility N1 :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

