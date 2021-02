Ventes de smartphones : Apple à la première place mondiale au quatrième trimestre 2020

Première place mondiale au quatrième trimestre et deuxième sur l'ensemble de l'année 2020 pour Apple avec les ventes de smartphones.

Après IDC, le cabinet Gartner confirme la première place mondiale d'Apple sur les ventes de smartphones au dernier trimestre 2020. Grâce à l'iPhone 12, Apple passe devant Samsung, ce qui n'était plus arrivé depuis quatre ans en cette période de l'année.

Selon Gartner, Apple a écoulé 79,9 millions des ses iPhone au quatrième trimestre pour une part de marché de 20,8 %. Alors que les ventes ont progressé de 14,9 % sur un an pour Apple, elles ont baissé de 11,8 % pour Samsung (62,1 millions d'unités).

Apple a été l'un des derniers fabricants à se lancer sur la 5G et l'attente lui a manifestement été profitable. Avec 43,4 millions de smartphones vendus, Xiaomi connaît une forte progression de 33,9 % et se positionne devant Oppo dont la part de marché fait jeu égal avec Huawei qui a connu une baisse de 41,1 % de ses ventes mondiales.

Sur l'ensemble de l'année 2020 marquée par la crise sanitaire du coronavirus, les ventes mondiales de smartphones ont baissé de 12,5 %. Samsung conserve sa couronne mondiale devant non plus Huawei mais Apple.

Xiaomi semble le plus bénéficier des déboires de Huawei avec les sanctions américaines et notamment l'interdiction d'utiliser les applications et services Google. Si cela n'a pas d'incidence sur le marché chinois, c'est une affaire bien différente sur le marché international.