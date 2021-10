Ventes de PC : la croissance se tasse, la faute à la pénurie de composants et à la logistique

Les ventes de PC étaient toujours en croissance au troisième trimestre mais avec un tassement sensible du fait des problèmes d'approvisionnement et de logistique.

Depuis le début de la pandémie, le recours au télétravail et à l'école à distance a relancé les ventes d'ordinateurs (de bureau et portables) et de tablettes et le mouvement a perduré au-delà des confinements de 2020.

Parallèlement, le secteur des semiconducteurs s'est retrouvé en surchauffe et incapable d'approvisionner la demande accrue en composants électroniques dans de multiples secteurs.

Cet effet a amplifié le freinage de l'engouement observé en temps de pandémie, ramenant la croissance des ventes de PC à des valeurs plus modestes. Au troisième trimestre 2021, il en reste un peu (+3,9%, soit un sixième trimestre consécutif de croissance), ce qui a permis la livraison de 86,7 millions d'unités, mais le ralentissement est enclenché, indique le cabinet d'études IDC.

Les analystes l'attribuent en bonne partie aux problèmes d'approvisionnement en composants et aux difficultés logistiques avec la forte montée des prix de l'acheminement des biens et matières premières et de multiples perturbations liées à la résurgence de la Covid-19 en Asie.

Une dynamique étouffée par les problèmes logistiques

Le marché US a connu pour la première fois depuis la pandémie un recul des ventes sur le trimestre, souligne IDC, et la pénurie de composants devant durer au moins jusqu'à l'an prochain, l'effet sur le tassement des ventes des pourrait s'accentuer.

On notera tout de même que la dynamique pourrait être relancée avec le lancement de Windows 11 d'une part et l'arrivée de la famille de processeurs Intel Core de 12ème génération d'autre part, ce qui pourrait générer un effet de renouvellement sur la fin d'année.

Sur le troisième trimestre 2021, Lenovo se positionne en tête et maintient une croissance de 3,1% de ses ventes sur un an, soit 19,8 millions d'unités écoulées. HP vient ensuite avec un recul de 5,8%, tandis que Dell, en troisième position, affiche une belle croissance de 26,6%.

Apple profite de l'engouement pour ses Mac ARM et s'offre encore 10% de croissance de ses ventes, à 7,6 millions de machines écoulées. A quasi-égalité, vers 6 millions d'unités, Asus et Acer ferment la marche du Top 5 mondial des fabricants de PC.