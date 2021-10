Windows 11 est disponible avec l'assistant d'installation et les ISO officielles

Windows 11 est officiellement disponible. Le déploiement débute via Windows Update, avec également les outils pour les plus impatients - et téméraires - qui veulent le nouveau système d'exploitation tout de suite.

Microsoft ouvre les vannes pour son système d'exploitation Windows 11 dévoilé en juin dernier. Il est aujourd'hui disponible dans le cadre d'une mise à niveau gratuite sur les PC Windows 10 éligibles et en pré-installation sur de nouveaux PC.

L'éligibilité pourra être vérifiée grâce à l'outil PC Health Check avec les critères qui portent sur le Secure Boot, l'activation de TPM 2.0, la quantité de RAM (au moins 4 Go), le stockage (au moins 64 Go) et les diverses caractéristiques du processeur, sachant qu'il y a des listes de processeurs compatibles (AMD, Intel et SoC Qualcomm) même si le minimum requis est un CPU 64 bits avec deux cœurs et une fréquence d'horloge de plus de 1 GHz.

Sans entrer dans les détails comme PC Health Check, une recherche via Windows Update indique si un PC répond aux exigences pour Windows 11. Windows Update informera d'une disponibilité de Windows 11 pour un appareil avec un déploiement qui se fera de manière progressive. Les derniers servis seront concernés avant mi-2022.

Pour les plus impatients, il y a le téléchargement de l'assistant d'installation de Windows 11 et en se laissant tout simplement guider. Pour une réinstallation ou nouvelle installation de Windows 11, d'autres possibilités sont la création d'un support d'installation, le téléchargement de l'image ISO de Windows 11 qui pourra par exemple être utilisée avec une machine virtuelle (ou pour une clé d'installation).

Sans la configuration minimale requise (pas recommandé)

Si un appareil n'est pas éligible en ne répondant pas à la configuration minimale requise pour Windows 11, l'installation du nouveau système d'exploitation en tant que mise à niveau n'est pas impossible tout en n'étant pas recommandée.

Microsoft se montre plutôt dissuasif en prévenant des risques inhérents de compatibilité et d'une installation qui sera susceptible de ne plus recevoir les mises à jour, y compris de sécurité. Le groupe de Redmond se décharge de toute responsabilité en soulignant par ailleurs que le support de Windows 10 se poursuit jusqu'en 2025.

Cela étant, Microsoft détaille tout de même une procédure afin de passer outre la vérification pour TPM 2.0 (avec TPM 1.2 nécessaire), ainsi que la famille et le modèle de CPU. Le cas échéant, il faut modifier le registre grâce à l'éditeur du registre (regedit.exe) et créer dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup une valeur DWORD 32 bits à 1, en lui attribuant le nom de AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU.

À noter qu'avec l'installation d'une image de Windows 11 et depuis un média pour une clean install (nouvelle installation), il n'y a pas de contrôle de TPM 2.0 (seulement TPM 1.2) et du type de CPU.