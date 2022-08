Ventes de smartphones en Europe : c'est toujours le grand recul

Avec un volume de seulement 40 millions d'unités au deuxième trimestre, le marché européen des smartphones continue de faire grise mine et de souffrir des conditions économiques difficiles du moment, observe le cabinet d'études Counterpoint Research.

La forte inflation, la pénurie de composants et les incertitudes géopolitiques pèsent toujours, conduisant à un recul du volume de 11% par rapport à l'an dernier, mais un certain nombre d'événements spécifiques impactent les différents fabricants.

Samsung et Apple, toujours en tête du marché, doivent composer avec l'arrêt des ventes de leurs smartphones en Russie à la suite du conflit avec l'Ukraine. Ils parviennent tout de même à améliorer légèrement leur volume et leur part de marché par rapport à l'an dernier.

Xiaomi et Oppo en recul

Xiaomi et Oppo suivent à distance et ont souffert des confinements imposés en Chine au début de l'année en raison d'une reprise de la pandémie, en plus des soucis d'approvisionnement en composants.

Xiaomi n'a écoulé que 7,3 millions de smartphones au deuxième trimestre alors que volume atteignait 12,2 millions d'unités l'an dernier, ce qui lui fait perdre la deuxième place européenne.

Parts de marché en Europe au deuxième trimestre (credit : Counterpoint Research)

Toutefois, sa situation est sur une meilleure trajectoire qu'en début d'année, ce qui pourrait signaler un retour en force sur le second semestre. Enfin, en cinquième position, Realme continue de s'offrir une forte croissance même si cela reste sur des volumes plus restreints.

La firme a multiplié les lancements en début d'année et même parfois volé la vedette à certains concurrents en intégrant rapidement des fonctionnalités avancées ou en proposant Android 12 en milieu de gamme dès le début de l'année.

Pour la second moitié de l'année, les perspectives du marché européen restent faibles alors que la récession guette et que l'instabilité politique s'accroît en Europe. Toutefois, le pire est peut-être passé et une remontée des ventes est à espérer.