Ventes de smartphones : en Europe, un gros recul pas vu depuis 2013

Les ventes de smartphones ont été assez défavorables sur le premier trimestre de l'année en Europe (en comptant la Russie). La pénurie de composants, les suites de la pandémie de coronavirus, même si elles se sont jouées surtout en Chine, et la dégradation de l'économie dans la foulée du conflit entre Ukraine et Russie ont conduit à un recul de 12% sur un an, selon les chiffres du cabinet d'études Counterpoint Research.

Le volume de 49 millions d'unités écoulées n'avait plus été vu depuis 2013 et marque un point de faiblesse assez net. Si Samsung reste le leader européen avec 35% de part de marché, il affiche un recul de 16% de ses ventes, tandis que Xiaomi, en troisième place, perd 36% et doit se contenter de 14% de part de marché.

Samsung Galaxy S22 Ultra (MWC 2022)

Entre les deux, Apple limite la casse avec un recul de 6% de ses ventes en Europe et une part de marché stable de 25%. Même schéma pour le fabricant chinois Oppo qui ne concède que 8% de recul.

A noter que Samsung comme Apple ont pâti de l'arrêt des ventes de leurs smartphones en Russie à partir du mois de mars, où tous deux occupaient des positions privilégiées.

Realme grand gagnant

Dans ce contexte morose, il y a pourtant un grand gagnant : la marque realme s'installe durablement en 5ème position du marché européen grâce à des ventes améliorées de 67% au premier trimestre de l'année, pour 4% de part de marché, doublée par rapport à la même période l'an dernier.

La jeune firme a multiplié les lancements de smartphones sur tous les segments et a gagné en maturité en proposant des modèles directement sous Android 12, même en petit milieu de gamme, et en renforçant sa politique de mise à jour d'Android.

Les conditions sont loin d'être favorables sur la suite de l'année alors que beaucoup d'économies européennes sont menacées de récession ou déjà engagées dans une phase d'affaiblissement, alors que le conflit en Ukraine ne donne aucun signe d'apaisement.

Le trimestre en cours pourrait être particulièrement rude, alors que l'effet de l'arrêt des ventes en Russie chez Samsung et Apple va se faire pleinement sentir et que l'inflation reste un sujet de préoccupation impactant fortement la consommation des consommateurs.