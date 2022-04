Les ventes de smartphones font de la résistance en France

Avec le conflit en Ukraine, l'inflation et les résurgences épidémiques en Chine, l'heure n'est pas à la fête pour le secteur des smartphones et une baisse générale s'est manifestée au premier trimestre.

Ce n'est pas forcément le cas en France. Selon le cabinet d'études GfK, les ventes de produits électroniques ont reculé de l'ordre de 10%, tandis que le segment particulier des téléphones portables n'a connu qu'un recul de 5% en volume...mais ont gagné 1% en valeur.

Avec un volume de 3 millions d'unités écoulées sur le premier trimestre, l'activité semble se maintenir même si la saturation du marché et le ralentissement du mouvement du renouvellement des équipements constituent des freins de plus en plus puissants dans l'Hexagone où les consommateurs sont désormais largement équipés.

La 5G ne joue pas encore de rôle de catalyseur et les innovations susceptibles de mobiliser les consommateurs sont encore sur les segments premium. En ces temps de pouvoir d'achat contraint, d'autres priorités émergent.

Le marché des smartphones reconditionnés peut alors jouer un rôle plus franc, entre considérations environnementales et souci de s'équiper à moindre coût.