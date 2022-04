Reprise de Covid en Chine : les ventes de smartphones vont connaître un creux, Apple pourrait en profiter

De la même façon que les confinements en Europe et aux Etats-Unis ont aplati les courbes des ventes de smartphones dans ces zones géographiques, les mesures prises en Chine alors que la Covid-19 refait parler d'elle vont avoir un impact sur le marché mobile chinois au deuxième trimestre.

Le plus grand marché mobile au monde pourrait se contracter de 3 à 4% sur le deuxième trimestre, selon plusieurs analystes, et il reste à voir si le mois de juin permettra une reprise en sortie de cycle pandémique et à l'occasion de grandes opérations promotionnelles.

La décrue des ventes sera surtout liée à une baisse des achats des consommateurs mis à l'isolement, plutôt que d'une désorganisation de la logistique, notent certains observateurs, même si des sites de production peuvent fermer ponctuellement.

Xiaomi 12

L'effet des confinements sera beaucoup plus fort sur les fabricants de smartphones Android que du côté d'Apple et de ses iPhone. La concurrence est forte entre fabricants chinois (Xiaomi, Oppo, Vivo...) et il va falloir batailler encore plus que de coutume pour se maintenir.

La situation est compliquée car tous s'appuient beaucoup sur leur marché national pour réaliser leurs ventes, même si la plupart peuvent aussi compter sur les marchés internationaux.

De son côté, Apple ne devrait connaitre qu'une baisse essentiellement saisonnière de ses ventes et continuer de profiter du recul de Huawei, plombé par les sanctions commerciales US, pour continuer de s'affirmer sur le marché chinois. Certains analystes anticipent même une hausse de ses ventes sur le deuxième trimestre dans ce contexte particulier, avec une dynamique positive sur l'ensemble de l'année.

La Chine sera ainsi plus que jamais un marché stratégique pour Apple malgré la profusion d'acteurs locaux, en profitant de la loyauté des acheteurs pour renouveler leur matériel ou s'équiper en 5G à moindre coût grâce au lancement de l'iPhone SE 2022.