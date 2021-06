Le ventilateur sans fil avec ioniseur Xiaomi SmartMi Standing Fan 3 à prix CASSE mais aussi

Xiaomi propose son ventilateur 7 pales sur pied Smartmi Standing Fan 3 qui est en fait un peu plus qu'un simple ventilateur classique car il intègre également un ioniseur qui utilise des ions oxygène négatifs afin de purifier l'air ambiant. Plus concrètement, l'ioniseur crée des ions négatifs qui vont se combiner avec des particules situées dans l'air ambiant, comme des poussières ou des micro-organismes. Ces particules recombinées sont alors trop lourdes pour flotter et tombent au sol permettant ainsi de purifier l'air. Idéal également pour éliminer les mauvaises odeurs.

Le Xiaomi SmartMi Standing Fan 3 dispose d'un moteur 24 Watts à courant continu vraiment silencieux (28,6 dB). Il peut aussi bien fonctionner avec ou sans fil grâce à la présence d'une batterie intégrée de 2800 mAh lui permettant une autonomie de jusqu'à 20 heures, autonomie affichée sur l'écran présent sur le ventilateur. Il ne pèse que 3,5 kg.

Le ventilateur possède 4 modes d'oscillation, à 30, 60, 90 et 120 degrés, et vous pourrez sélectionner pas moins de 100 niveaux de puissance soit directement via la télécommande Bluetooth fournie soit par l'application Mi Home ou l'assistant vocal (Google Assistant, Amazon Alexa).

Gshopper propose le ventilateur sans fil avec ioniseur Xiaomi SmartMi Standing Fan 3 au prix fortement réduit de 93 € avec le code 39B778E63E et la livraison gratuite en quelques jours depuis la Belgique.



