La version PS4 d'Horizon Forbidden West a fuité

Depuis quelques jours, on peut trouver sur la toile des clichés d'une version complète du jeu Horizon Forbidden West destiné à la PlayStation 4.

Selon une enquête menée par VGC, il s'agirait bien d'une version PS4 complète du jeu, mais dans une version non définitive. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont partagé des images du jeu, avant que Guerrilla Games n'ordonne la suppression du contenu sous couvert de droits d'auteur.

Heureusement, il semblerait que le titre ne circule pas encore sur les sites de piratage. Néanmoins, le fait que le titre soit déjà en possession de plusieurs joueurs qui partagent des images sur les réseaux sociaux pourrait entrainer la divulgation d'éléments clés du scénario et gâcher l'effet de surprise aux joueurs. Gare aux spoils donc si vous comptez acheter le titre et en profiter pleinement.

Sony Interactive Entertainment n'a pas communiqué sur la fuite en question qui reste inexpliquée. Elle rappelle d'ailleurs la fuite ayant concerné The Las of Us Part II qui avait spoilé nombre de joueurs.

La sortie du titre est maintenue au 18 février prochain sur PlayStation 4 et PlayStation 5.