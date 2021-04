Very B&You : des forfaits mobiles 200Go à 14,99€, 100Go à 12,99€ et 5Go à 4,99€ pour contrer RED

Vive la concurrence qui force Bouygues Télécom à nous proposer 3 nouveaux forfaits mobiles avec notamment le retour de son forfait 200 Go de données mobiles à seulement 14,99 € par mois.

La bataille dans le domaine des forfaits mobiles reprend ses droits depuis ce matin, comme d'habitude notamment entre RED by SFR et les offres B&You de Bouygues Télécom.

Ce matin c'est RED by SFR qui proposait 3 forfaits mobiles Le BIG RED dont un 200 Go à 15 €, mais Bouygues n'aura pas tardé à réagir et depuis ce début d'après-midi ce dernier propose des offres...identiques !

Vous trouverez donc trois forfaits avec d'une part pour les gros consommateurs en données un forfait mobile proposant 200 Go de données mobiles à seulement 14,99 €, d'autre part un forfait 100 Go à 12,99 € et enfin un très intéressant forfait mobile 5 Go au tout petit prix de 4,99 € !

Ces forfaits sont tous sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an, et disponibles jusqu'au 15 avril 2021.

Notons que ces 3 forfaits sont strictement identiques, à 1 centime d'euro près, aux offres de RED. La seule différence est que B&You intègre Spotify Premium offert pendant deux mois.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 200 ou 100 ou 5 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 15 ou 12 ou 5 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Vous avez donc le choix entre RED et B&You, le seul critère sera plutôt la qualité de réception de chaque opérateur dans votre région ou à votre domicile.



Et du côté de la concurrence signalons un forfait Free Mobile 70 Go de data à 9,99 € par mois pendant 12 mois et deux forfaits mobiles 40 et 80 Go à 12,99 € et 15,99 € chez Sosh.