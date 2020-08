Bon plan : le vidéoprojecteur Fengmi 4K à prix réduit, mais aussi Xiaomi Mijia Laser Projector ...

Le bon plan du jour concerne le vidéoprojecteur laser Fengmi 4K un appareil équipé d'une focale ultra courte lui permettant d'être placé près d'un écran ou d'un mur.Ce projecteur vous permet un affichage avec une diagonale de projection de 100 pouces, soit 2,54 mètres, tout en positionnant l'appareil à seulement 24 cm de l'écran.

Ce vidéoprojecteur utilise la technologie ALPD 3.0, il exploite un processeur quadcore Amlogic T968 associé à 2 Go de RAM (DDR3) et 64 Go de mémoire flash eMMC. Il fonctionne sous interface MIUI TV (Xiaomi). Le vidéoprojecteur Fengmi 4K dispose d'une source lumineuse d'une durée de vie de 25 000 heures, avec une puissance de 1700 lumens et un contraste de 3000:1.

Côté connectique, vous profiterez de trois ports HDMI 2.0, un port USB 3.0, un port USB 2.0, des sorties audio analogique et audio numériques S/PDIF, une entrée analogique audio / vidéo et un port Ethernet. La connectivité sans fil se passe avec le Bluetooth 4.0 et le Wi-Fi dual band.

Vous pourrez retrouver le vidéoprojecteur Fengmi 4K à 1598 € seulement grâce au coupon de réduction FENGMI4K.



Mais ce n'est pas le seul vidéoprojecteur en promotion chez Gearbest. En effet, vous pourrez également retrouver les offres suivantes :

