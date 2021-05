Le OnePlus 8T à 449€ au lieu de 599€ avec des écouteurs offerts, mais aussi Xiaomi Mi Band 6 et Oppo Reno 4Z !

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus 8T qui propose un affichage FHD+ Fluid AMOLED de 6,55 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 8T embarque un SoC Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il bénéficie des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Sur ce smartphone on retrouve un quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un module monochrome de 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Enfin le 8T est alimenté par une batterie de 4500 mAh qui est compatible avec la charge rapide Warp Charge 65.

Choisissez les écouteurs de votre choix (OnePlus Type-C ou OnePlus Bullets Wireless Z Black) qui seront offerts, puis choisissez le OnePlus 8T 8+128Go dans le coloris de votre choix et passez la commande. Avant de payer, vous aurez un champ "coupon", cliquez dessus et indiquez le code 8TOFF50 pour bénéficier de 50 € supplémentaire. La livraison étant gratuite, vous ne paierez au total que 449 € au lieu de 599 € avec les écouteurs offerts. Royal !



Vous trouverez également le bracelet connecté Xiaomi Mi band 6 qui propose un grand écran de 1,56" avec un affichage AMOLED. Le bracelet est équipé de ce qu'il faut pour surveiller sa fréquence cardiaque, mais aussi pour réaliser un suivi du SpO2 et votre qualité de sommeil. Vous trouverez toutes vos données sur l'application gratuite dédiée.

Vous pourrez bien entendu suivre avec attention toute activité sportive avec pas moins de 30 modes sport avec une détection automatique de 6 Sports. Pour les amateurs de natation, aucun problème, le bracelet est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur. Enfin, Xiaomi annonce une autonomie de 14 jours avec un mode d'économie de batterie pour la prolonger.

AliExpress propose le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 à 26 € seulement (français ok) au lieu de 59 € avec une livraison gratuite depuis la France.



Enfin, le smartphone Oppo Reno 4Z est équipé d'un écran LCD de 6,57 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 120 Hz. Ce smartphone embarque un SoC Dimensity 800 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage internet. Il n'est pas possible d'accroître cet espace de stockage.

À l'arrière du téléphone portable, on trouve un quadruple appareil photo avec un module principal de 48 mégapixels et trois autres modules de 8, 2 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Ce 4Z propose un deuxième capteur photo frontal de 2 mégapixels. Enfin, cet Oppo Reno est alimenté par une batterie Li-Po de 4000 mAh qui est compatible uniquement avec la recharge rapide 18 Watts.

Le smartphone Oppo Reno 4Z est à 279 € au lieu de 379 € chez Boulanger avec les écouteurs Oppo W31 offerts !



