Bon plan : des vidéoprojecteurs en promotion dont le projecteur laser 4K de Xiaomi Mijia !

Le bon plan du jour concerne le vidéoprojecteur laser 4K de marque Mijia Xiaomi qui est en promotion. Ce vidéoprojecteur possède la technologie ALPD 3.0 et il est équipé d'un processeur quadcore Amlogic T968-H (ARM Cortex-A53) associé à 2 Go de RAM (DDR3) et 16 Go de mémoire flash eMMC. Il fonctionne avec Android 6.0 et interface MIUI TV (anglais).

Le vidéoprojecteur 4K de chez Mijia dispose d'un format compact de 41 x 29,1 x 8,8 cm, c'est un projecteur laser à focale ultra courte qui pourra donc être placé près de l'écran ou mur tout en proposant un affichage de grande taille.

Il possède une diagonale de projection maximale de 150 pouces pour des images en qualité 4K à 50 cm seulement ! À 24 cm du mur, ce sera une image de 100 pouces. D'une durée de vie supérieure à 25 000 heures, l'appareil fournit une source lumineuse d'une puissance annoncée de 5 000 lumens et avec un contraste de 3000:1.

Le vidéoprojecteur laser 4K de Xiaomi Mijia est proposé actuellement en promotion chez Gearbest au prix réduit de 1610 € :



Vous trouverez également d'autres vidéoprojecteurs en promotion chez Gearbest :

N'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant la nouvelle imprimante 3D Alfawise U50 à prix réduit mais aussi notre sélection ou encore l'opération 1 Lego acheté, le 2ème à -50 % chez Cdiscount.